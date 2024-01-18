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        Enis Destan: Gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum

        Trabzonspor forması giyen Enis Destan, "Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 22:35 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:35
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        Enis Destan: Gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum
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        Trabzonspor forması giyen Enis Destan, "Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

        Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Enis Destan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Manisa Futbol Kulübü'ne karşı 2 gol kaydeden Enis Destan,"Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Enis Destan´ın açıklamaları

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Salim SARIKOÇ

        2024-01-18 22:34:32

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