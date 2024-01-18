Enis Destan: Gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum Trabzonspor forması giyen Enis Destan, "Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Trabzonspor forması giyen Enis Destan, "Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Enis Destan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübü'ne karşı 2 gol kaydeden Enis Destan,"Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Enis Destan´ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Salim SARIKOÇ

2024-01-18 22:34:32