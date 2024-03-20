Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 12 şüpheliden 2'si tutuklandı (3)
SAHAYAGİREN 2 TARAFTARA TUTUKLAMASüper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.
SAHAYAGİREN 2 TARAFTARA TUTUKLAMA
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.
Hasan Çetinkaya'nın ifadesinde, “Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara ‘soyunma odasına gidin’ demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum” dediği öğrenildi.
Diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.
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