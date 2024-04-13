Üçüncülük yolunda yara alan Trabzonspor evinde kayıp

Süper Lig’in 32’nci haftasında olaylı Fenerbahçe maçı sonrası Sivasspor’a da sahasında 1-0 mağlup olup, lig 3’üncülüğü yolunda yara alan Trabzonspor’da moraller bozuk. Sahasında oynadığı 16 maçın 6’sını kaybederek, lig tarihinde son yıllarda en yüksek mağlubiyet yüzdesine ulaşan bordo- mavililer, haftaya Kayserispor deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılıp, 3’üncülük konumumu perçinlemeyi hedefliyor.

Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında seyircisiz oynadığı maçta Sivasspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Nisan 2018’den bugüne kadar ilk kez sahasında Sivasspor’a mağlup olan bordo-mavililer ayrıca bu sezon sahasında oynadığı 16 Süper Lig maçının 6’sını (Rizespor, Kayserispor, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor) kaybederek, yüzde 37.5’lik oranla lig tarihinde de son yıllarda en yüksek mağlubiyet yüzdesine ulaştı.

Süper Lig’de 52 puanla 3’üncü sırada bulunan ve en yakın rakibi Beşiktaş’la arasında 5 puan fark bulunan bordo-mavililer puan cetvelindeki yerini korurken önümüzdeki hafta sonu oynayacağı Kayserispor maçına odaklandı. Bu maçtan galibiyetle ayrılarak 3’üncülükteki yerini sağlamlaştırmak isteyen bordo-mavili takım deplasmandan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor’un Sivasspor karşısındaki mağlubiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon’daki yerel basın manşetleri şöyle: