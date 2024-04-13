Trabzonspor'dan Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

,Trabzonspor, Trezeguet’nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”