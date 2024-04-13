Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün EMS Yapı Sivasspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

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