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        Trabzonspor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:16 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:16
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        Trabzonspor-Sivasspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor gibi iyi, merkezi oyun sistemini benimsemiş, geçiş oyunlarını çok iyi yapan Pepe, Visca, Trezeguet gibi birbirinden yetenekli, oyun kurumu anlamında Berat gibi önemli futbolcuları olan bir takıma karşı başka bir planlama ile birlikte bir oyun mantalitesini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.

        "Böyle bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz." diyen Uygun, şunları söyledi:

        "Bayram hediyesi olarak taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Sürpriz yaparak 300 taraftarımız maç için buralara kadar geldi, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerim gerçekten teşekkürü hak ediyor. Türkiye liginin İstanbulspor'dan sonra en az bütçeli, bununla beraber Avrupa'da en yaşlı takımlardan biri olmamıza rağmen, karakterleri, oyun anlayışları, verdiğimiz görevler, uyguladığımız taktikleri layıkıyla yerine getirerek, bugün itibarıyla ligde kalmayı bir nevi garantiledik. Bunun için hepsinin alnından öpüyor, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

        Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Trabzonspor bizleri çok iyi şekilde ağırladı. İyi bir müsabaka oldu, istediğimiz 3 puandı. Kontrollü oynadık ve istediğimizi aldık bunun için çok mutluyuz. Teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara odaklandık." dedi.

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