Trabzonspor - Sivasspor: 0-1

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 66 Fernandez), Umut Güneş (Dk. 80 Enis Destan), Bardhi, Visca (Dk. 81 Orsic), Trezeguet (Dk 46 Umut Bozok), Pepe (Dk. 66 Fountas)

SİVASSPOR: Nikolic- Murat Paluli (Dk 90+1 Alaaddin Okumuş), Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 75 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 75 İbrahin Akdağ), Koita, Menig (Dk. 75 N'jie), Manaj

GOL: Dk. 52 Menig (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Mendy, Meunier, Fernandez (Trabzonspor)- Charisis, Bartuğ Elmaz, Manaj (Sivasspor)

79'uncu dakikada Visca'nın sağdan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı içinde Mendy ayak koydu ancak tehlikeyi kaleci Nikolic önledi.

89'uncu dakikada rakiplerini geçerek ceza alanına giren Koita'nın şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI 11'DE DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Sahsında Sivasspor'u ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11 değişime gitmeyerek, ligde en son deplasmanda 3-1'lik skorla kazandığı Konyaspor maçındaki 11 ile sahaya çıktı. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın ile Paul Onuachu maç kadrosunda yer almazken, deneyimli teknik adam Avcı, santrfor olarak yine Pepe tercihinde bulundu. Abdullah Avcı, Umut Bozok'u da yedek soyundururken, kolundaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan Onuachu ise, bu hafta da forma giyemedi.