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        Trabzonspor - Sivasspor: 0-1

        STAT:Papara ParkHAKEMLER: Ümit Öztürk, Mustafa Savranlar, Anıl UstaTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:08 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:08
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        Trabzonspor - Sivasspor: 0-1
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        STAT:Papara Park

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 66 Fernandez), Umut Güneş (Dk. 80 Enis Destan), Bardhi, Visca (Dk. 81 Orsic), Trezeguet (Dk 46 Umut Bozok), Pepe (Dk. 66 Fountas)

        SİVASSPOR: Nikolic- Murat Paluli (Dk 90+1 Alaaddin Okumuş), Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 75 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 75 İbrahin Akdağ), Koita, Menig (Dk. 75 N'jie), Manaj

        GOL: Dk. 52 Menig (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Mendy, Meunier, Fernandez (Trabzonspor)- Charisis, Bartuğ Elmaz, Manaj (Sivasspor)

        Süper Lig'in 32'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

        24'üncü dakikada Visca'nın sol kanattan çizgiye inerek ceza alanı dışına gönderdiği topa Umut Güneş gelişine sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Nikolic topu kornere çeldi.

        31'inci dakikada sol kanatan etkili gelen Trabzonspor'da Pepe'nin yerden ceza alanına yerden gönderdiği ortasında Trezeguet'in şutu az farkla auta çıktı.

        32'nci dakikada konuk ekipte sağ kanattan ilerleyen Murat Paluli'nin ortası savunman döndü; Koita'nın yerden şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

        33'üncü dakikada Trezeguet ile verkaç yaparak ceza alına sokulan Meunier'in savunmaya da çarpan şutunu kaleci Nikolic, güçlükle kornere çeldi.

        45'inci dakikada Meunier'in sağdan ceza alanı dışına gönderdiği ve savunmadan dönen topa Umut, ceza yayı önünde gelişine sert vurdu. Kaleci Nikolic

        meşin yuvarlağı yumruklayarak kornere çeldi.

        45+1'inci dakikada Koita'nın sol kanattan ortasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Murat Paluli'nin şutu az farkla auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

        52'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Trabzonspor'un kaptırdığı topla buluşan Manaj'ın pasıyla ceza alanı içine giren Menig'in şutu kaleci Uğurcan'ın sağından ağlara gitti: 0-1.

        79'uncu dakikada Visca'nın sağdan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı içinde Mendy ayak koydu ancak tehlikeyi kaleci Nikolic önledi.

        89'uncu dakikada rakiplerini geçerek ceza alanına giren Koita'nın şutu az farkla üstten auta gitti.

        Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        AVCI 11'DE DEĞİŞİKLİK YAPMADI

        Sahsında Sivasspor'u ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11 değişime gitmeyerek, ligde en son deplasmanda 3-1'lik skorla kazandığı Konyaspor maçındaki 11 ile sahaya çıktı. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın ile Paul Onuachu maç kadrosunda yer almazken, deneyimli teknik adam Avcı, santrfor olarak yine Pepe tercihinde bulundu. Abdullah Avcı, Umut Bozok'u da yedek soyundururken, kolundaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan Onuachu ise, bu hafta da forma giyemedi.

        CEZA SONRASI İLK MAÇ

        Trabzonspor'un ligin 30'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma sonunda çıkan olaylar nedeniyle aldığı 4 maç seyircisiz maç oynama cezası kapsamında, bordo-mavili taraftarlar tribünde yer almadı. Böylelikle Trabzonspor, 4 maçlık cezasının ilkini Sivasspor maçında çekmiş oldu. Bir grup konuk takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı izleyerek, kırmızı beyazlı takımlarına destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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