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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Şalpazarı'na ziyaret

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:25 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:25
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Şalpazarı'na ziyaret
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Genç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Genç, Trabzon için çalıştıklarını belirterek, "Önemli bir süreci geride bıraktık. Halkımızdan güç, kudret istedik. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bizleri takdir eden Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim, 'Yarından itibaren Trabzon'da gece gündüz demeden çalışacağız ve bu süreci derece yaparak tamamlayarak size getireceğiz' demiştim. Hamdolsun nasip oldu ve Trabzon'umuz, büyükşehirler sıralamasında birinci oldu." dedi.

        Seçimde alınan sonuçlara da değinen Genç, "Siyaset yapıyoruz. Üzüldüğümüz sonuçlar da aldık. Bunun da muhasebesini yapacağız. Biz güçlü ve kararlı bir liderin yol arkadaşıyız." diye konuştu.

        Genç'in ilçede yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdiği ziyaretlere, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Koç da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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