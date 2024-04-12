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        İmamoğlu: Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir (2)

        BAYRAMLAŞMAPROGRAMINDA KONUŞTUİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Trabzon'da CHP'li Ahmet Kaya'nın belediye başkanı seçildiği Ortahisar ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:30
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        İmamoğlu: Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir (2)
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        BAYRAMLAŞMAPROGRAMINDA KONUŞTU

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Trabzon'da CHP’li Ahmet Kaya’nın belediye başkanı seçildiği Ortahisar ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Belediye hizmet binası önünde toplanan hemşehrilerinin sevgi gösterileriyle karşılanan İmamoğlu, herkesin bayramını kutladı. Bayramlaşmaya; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon, çevre il ve ilçelerin CHP’li belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Programın açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bayramı bir arada yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Trabzon'a kent lokantası açacaklarını duyuran Kaya, halkçı belediyeciliği anlayışıyla herkese eşit hizmet vereceklerini belirtti.

        ‘YENİ BİR DÖNEM, YENİ BİR ARAYIŞ, YENİ BİR HİZMET ANLAYIŞI BAŞLADI’

        Kürsüye yanında Dilek İmamoğlu ile çıkarak kalabalığı selamlayan Ekrem İmamoğlu, alandakilerin ellerindeki dövizleri okudu. Trabzonspor kaşkolü takan İmamoğlu, çocukluk ve öğrencilik yılları geçtiği Trabzon'daki yaşantısını anlatıp, Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu söyledi. İmamoğlu, “Atatürk’ün kurduğu bu cumhuriyet, herkese fırsat eşitliği verir. Demokrasi hepimiz eşitler. Sandık var ya o sandık hepimizin eşitlendiği gündür; hepimizi eşitler. Eksik tarafı var, bunu toparlamamız lazım. O ne biliyor musunuz? Bazen demokrasi, bazen cumhuriyet arzu ettiğimiz seviyeye gelmez, insanlarını ne yazık ki ihmal eder. Bu hatalar yanlış uygulamalar yüzünden olur. Hele hele sistemi, rejimi, kendi gidişatından uygar ve medeni sürecinden rayından çıkarır, başka bir rejim ortaya koymaya kalkarsan işte olan önce kadınlara, önce çocuklara, gençlere önce emeklilere zulüm ve sıkıntı çektirir. Ama hep birlikte milletimizin gücüyle nasıl ki demokrasi, özgürlük arayışında sevginin, saygının hakim olduğu bir sürecin arayışında hepimiz, yeni bir umuda 31 Mart’ta mühür bastınız ya, şimdi yenir bir dönem, yeni bir arayış, yeni bir hizmet anlayışı başladı; tam yol ileri” dedi.

        ‘BİZE MİNNET DUYMAYIN’

        Devletin sahibinin millet olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Devletimizin herhangi bir kurumu, valiliği, bakanlığı, belediyesi sizlere destek veriyor ya, kimse cebinden bir şey vermiyor. Size vermek zorunda olduğu desteği size veriyor. Hatta belki de az veriyor; siz onun hesabını sorun. Hep söylüyorum; bize minnet duymayın, kimseye minnet duymayın. Bu devletin sahibi millettir, millet. ‘Bir sistemin sahibiyim, buyruğumda şunu yaptım, talimatımla emrettim şöyle oldu’ diyen, biri görevden ayrılacağı zaman ‘af diledim görevden ayrılıyorum’ deme dönemi bitmiştir. Millet, devletin sahibidir. Bugün ülkemiz derin bir yoksulluk yaşıyorsa onun hesabını sorun, sormalısınız” diye konuştu.

        ‘PARTİLER HİZMET İÇİN ARAÇTIR’

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese kapısının açık olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Partiler, araç; partiler hizmet için araçtır. Seçim geldi, geçti, şimdi milletçe ayağa kalma zamanı. Birlikte çok çalışacağız. Yahu hangi partide siyaset yapıyorsanız yapın, şu ayaklarınızdaki, kollarınızdaki prangaları, kelepçeleri sökün atın, millete hizmet edin. Siz de bir kişiye değil, millete hizmet edin, tadını çıkarın. Biz milletçe özgürlüğüne düşkün insanlarız. Biz demokrasi aşığıyız. Şimdi ne yapacağız? Daha fazla sizi dinleyeceğiz. Bu milletin ayağa kalkmasıdır, millet gücünün farkına varacak. Biz çok asil bir görevle, hizmet dönemiyle karşı karşıyayız ve göreceksiniz çok çalışacağız. Ben diyorum ki ‘Beni geçecek adam, doğmadı kardeşim’. Yahu Ahmet Kaya diyebilir ki ‘Başkanım sen öyle diyorsun ama ben daha çok koşarım’. Hadi koşalım. Yahu hizmette yarıştan güzel bir şey olabilir mi? Beni geçene arkadan çelme takmam. Vallahi de billahi de alkışlarım. Millete hizmette yarışta kaybeden yok hepimiz kazanıyoruz. Çok başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

        ‘AĞZIMIZDAN KÖTÜ KELİME DUYMAYACAKSINIZ’

        İmamoğlu, “Bu süreçte ağzımızdan kötü kelime duymayacaksınız. Kötü kelime yok, kötü söz yok. Kimsenin hakkında iftira, kumpas bu işlerle zaten uğraşmadık, uğraşmayız, kötü söz kullanmayacağız. Sizin işinizi, milletimizin geleceğini, gençlerimizin umutlarını konuşacağız. Onlara destek olacağız. Bizim buna yetecek gücümüz, aklımız, fikrimiz var. Sizin fikirlerinizden faydalanacağız. Yolumuz açık olsun, hep birlikte koşalım, hep birlikte coşalım. Partiyi burada bıraktık. Biz diyoruz ki, yahu bu işi Trabzon ittifakı kazandı, İstanbul'da İstanbul ittifakı kazandı, Türkiye'de Türkiye ittifakı olsun. Onun için ‘milletçe kazanalım’ diyoruz. Seçimde kaybedenimiz yok. İstanbul'umuza yapılmak istenen kötülüklere karşı nasıl orada ‘muhafız’ demişsem. Siz de Trabzon'da Trabzon'a bir kötülük yapılıyorsa Trabzon'a muhafızlık etmeye var mıyız? Sakın vazgeçmeyin, burası bizim biblomuz, bizim canımız ciğerimiz, bizi besleyen bir dünya. Trabzon'un muhafızı, koruyucusu olun Trabzon'un her konusuyla ilgilenin. Trabzonspor ile de ilgilenin. Trabzonspor'u da yalnız bırakmayın. Maddi-manevi yalnız bırakmayın. Her türlü kardeşlik, her türlü güzellik kazansın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ın izniyle Trabzon'da da, İstanbul'da da ülkemizin her yerinde de her şey çok güzel olacak; tam yol ileri” diyerek sözlerini tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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