İmamoğlu: Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir (2)

BAYRAMLAŞMAPROGRAMINDA KONUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Trabzon'da CHP’li Ahmet Kaya’nın belediye başkanı seçildiği Ortahisar ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Belediye hizmet binası önünde toplanan hemşehrilerinin sevgi gösterileriyle karşılanan İmamoğlu, herkesin bayramını kutladı. Bayramlaşmaya; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon, çevre il ve ilçelerin CHP’li belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Programın açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bayramı bir arada yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Trabzon'a kent lokantası açacaklarını duyuran Kaya, halkçı belediyeciliği anlayışıyla herkese eşit hizmet vereceklerini belirtti.

‘AĞZIMIZDAN KÖTÜ KELİME DUYMAYACAKSINIZ’

İmamoğlu, “Bu süreçte ağzımızdan kötü kelime duymayacaksınız. Kötü kelime yok, kötü söz yok. Kimsenin hakkında iftira, kumpas bu işlerle zaten uğraşmadık, uğraşmayız, kötü söz kullanmayacağız. Sizin işinizi, milletimizin geleceğini, gençlerimizin umutlarını konuşacağız. Onlara destek olacağız. Bizim buna yetecek gücümüz, aklımız, fikrimiz var. Sizin fikirlerinizden faydalanacağız. Yolumuz açık olsun, hep birlikte koşalım, hep birlikte coşalım. Partiyi burada bıraktık. Biz diyoruz ki, yahu bu işi Trabzon ittifakı kazandı, İstanbul'da İstanbul ittifakı kazandı, Türkiye'de Türkiye ittifakı olsun. Onun için ‘milletçe kazanalım’ diyoruz. Seçimde kaybedenimiz yok. İstanbul'umuza yapılmak istenen kötülüklere karşı nasıl orada ‘muhafız’ demişsem. Siz de Trabzon'da Trabzon'a bir kötülük yapılıyorsa Trabzon'a muhafızlık etmeye var mıyız? Sakın vazgeçmeyin, burası bizim biblomuz, bizim canımız ciğerimiz, bizi besleyen bir dünya. Trabzon'un muhafızı, koruyucusu olun Trabzon'un her konusuyla ilgilenin. Trabzonspor ile de ilgilenin. Trabzonspor'u da yalnız bırakmayın. Maddi-manevi yalnız bırakmayın. Her türlü kardeşlik, her türlü güzellik kazansın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ın izniyle Trabzon'da da, İstanbul'da da ülkemizin her yerinde de her şey çok güzel olacak; tam yol ileri” diyerek sözlerini tamamladı.