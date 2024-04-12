İmamoğlu: Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir (2)

BAYRAMLAŞMAPROGRAMINDA KONUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Trabzon'da CHP’li Ahmet Kaya’nın belediye başkanı seçildiği Ortahisar ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Belediye hizmet binası önünde toplanan hemşehrilerinin sevgi gösterileriyle karşılanan İmamoğlu, herkesin bayramını kutladı. Bayramlaşmaya; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon, çevre il ve ilçelerin CHP’li belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Programın açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bayramı bir arada yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Trabzon'a kent lokantası açacaklarını duyuran Kaya, halkçı belediyeciliği anlayışıyla herkese eşit hizmet vereceklerini belirtti.

‘YENİ BİR DÖNEM, YENİ BİR ARAYIŞ, YENİ BİR HİZMET ANLAYIŞI BAŞLADI’ Kürsüye yanında Dilek İmamoğlu ile çıkarak kalabalığı selamlayan Ekrem İmamoğlu, alandakilerin ellerindeki dövizleri okudu. Trabzonspor kaşkolü takan İmamoğlu, çocukluk ve öğrencilik yılları geçtiği Trabzon'daki yaşantısını anlatıp, Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu söyledi. İmamoğlu, “Atatürk’ün kurduğu bu cumhuriyet, herkese fırsat eşitliği verir. Demokrasi hepimiz eşitler. Sandık var ya o sandık hepimizin eşitlendiği gündür; hepimizi eşitler. Eksik tarafı var, bunu toparlamamız lazım. O ne biliyor musunuz? Bazen demokrasi, bazen cumhuriyet arzu ettiğimiz seviyeye gelmez, insanlarını ne yazık ki ihmal eder. Bu hatalar yanlış uygulamalar yüzünden olur. Hele hele sistemi, rejimi, kendi gidişatından uygar ve medeni sürecinden rayından çıkarır, başka bir rejim ortaya koymaya kalkarsan işte olan önce kadınlara, önce çocuklara, gençlere önce emeklilere zulüm ve sıkıntı çektirir. Ama hep birlikte milletimizin gücüyle nasıl ki demokrasi, özgürlük arayışında sevginin, saygının hakim olduğu bir sürecin arayışında hepimiz, yeni bir umuda 31 Mart’ta mühür bastınız ya, şimdi yenir bir dönem, yeni bir arayış, yeni bir hizmet anlayışı başladı; tam yol ileri” dedi.

‘BİZE MİNNET DUYMAYIN’ Devletin sahibinin millet olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Devletimizin herhangi bir kurumu, valiliği, bakanlığı, belediyesi sizlere destek veriyor ya, kimse cebinden bir şey vermiyor. Size vermek zorunda olduğu desteği size veriyor. Hatta belki de az veriyor; siz onun hesabını sorun. Hep söylüyorum; bize minnet duymayın, kimseye minnet duymayın. Bu devletin sahibi millettir, millet. ‘Bir sistemin sahibiyim, buyruğumda şunu yaptım, talimatımla emrettim şöyle oldu’ diyen, biri görevden ayrılacağı zaman ‘af diledim görevden ayrılıyorum’ deme dönemi bitmiştir. Millet, devletin sahibidir. Bugün ülkemiz derin bir yoksulluk yaşıyorsa onun hesabını sorun, sormalısınız” diye konuştu.

‘PARTİLER HİZMET İÇİN ARAÇTIR’ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese kapısının açık olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Partiler, araç; partiler hizmet için araçtır. Seçim geldi, geçti, şimdi milletçe ayağa kalma zamanı. Birlikte çok çalışacağız. Yahu hangi partide siyaset yapıyorsanız yapın, şu ayaklarınızdaki, kollarınızdaki prangaları, kelepçeleri sökün atın, millete hizmet edin. Siz de bir kişiye değil, millete hizmet edin, tadını çıkarın. Biz milletçe özgürlüğüne düşkün insanlarız. Biz demokrasi aşığıyız. Şimdi ne yapacağız? Daha fazla sizi dinleyeceğiz. Bu milletin ayağa kalkmasıdır, millet gücünün farkına varacak. Biz çok asil bir görevle, hizmet dönemiyle karşı karşıyayız ve göreceksiniz çok çalışacağız. Ben diyorum ki ‘Beni geçecek adam, doğmadı kardeşim’. Yahu Ahmet Kaya diyebilir ki ‘Başkanım sen öyle diyorsun ama ben daha çok koşarım’. Hadi koşalım. Yahu hizmette yarıştan güzel bir şey olabilir mi? Beni geçene arkadan çelme takmam. Vallahi de billahi de alkışlarım. Millete hizmette yarışta kaybeden yok hepimiz kazanıyoruz. Çok başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.