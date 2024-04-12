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        Trabzon'da seyir halindeki otomobil yandı

        Trabzon'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:53
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        Trabzon'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Trabzon'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Faruk Öztürk'ün kullandığı otomobilin elektrik aksamını alev aldı.

        Durumu fark eden sürücünün inmesinin ardından alevler kısa sürede otomobili sardı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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