Trabzon'da seyir halindeki otomobil yandı
Trabzon'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Faruk Öztürk'ün kullandığı otomobilin elektrik aksamını alev aldı.
Durumu fark eden sürücünün inmesinin ardından alevler kısa sürede otomobili sardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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