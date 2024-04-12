Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği'nden üniversitelilere destek

Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneğince ramazanda uluslararası öğrencilere yönelik çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi ve destek sağlandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 45 iftar programında binlerce öğrencinin bir araya geldiği, ayrıca ihtiyaçlı olanlara kumanya ve sahur paketi dağıtıldığı belirtildi.

Öğrencilerin katılımıyla konferans ve bilgi yarışması gibi çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği vurgulanan açıklamada, Dernek Başkanı Abdulkadir Yılmaz'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Dernek olarak her zaman öğrencilerimize destek olmanın önemini vurguladık. Ramazan, bu değerlerimizi bir kez daha pratiğe dökebileceğimiz bir fırsat oldu. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz iftar programları, kumanya dağıtımları ve sağladığımız maddi yardımlarla, öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Ancak asıl önemlisi, bu süreçte öğrencilerimizin yüzlerinde gördüğümüz mutluluk ve teşekkürlerdi. Bu, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oldu. Bundan sonra da dernek olarak uluslararası öğrencilerimizin yanında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz."