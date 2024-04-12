Kadıralak Yaylası'nda, 'mavi yıldız' zamanı; her yer mor

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince ve uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası, bu yıl da açan çiçeklerle mora büründü. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, çevresi ormanla kaplı yaylayı ziyaret edenler, ortaya çıkan manzaraya hayran kaldı.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte ‘mavi yıldız’ çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplandı. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği yayla nisan ayının ikinci haftası başlangıcında mor renklere büründü. İlkbaharın gelişiyle dağlarının karla kaplı olduğu, yeşilin farklı tonlarını sunmaya başlayan yayla, mavi yıldız çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen tatilcilerin yanı sıra doğaseverler ve fotoğrafçılar, ‘mavi yıldız’ çiçeklerine ev sahipliği yapan yaylaya yoğun ilgi gösterdi. Çevresi ladin ve çam ormanları ile kaplı yaylayı ziyaret edenler, orta çıkan manzaraya hayran kaldı.

‘KADIRALAK BENİM İÇİN TUTKUDUR’

Bayramı tatilini Kadıralak Yaylası’nda geçirmek için Zonguldak’tan gelen Hüseyin Bektaş, “Kadıralak Yaylası benim için bir tutkudur. Bu yaylaya olan sevgim yüzünden burada ev yaptım. Yılın belli zamanlarında buraya gelip dinleniyor, huzur buluyorum. Ramazandan sonra 9 günlük bayram tatilini de fırsat bilip yaylaya geldim. Hiçbir yere gitmeden tatilimi mavi yıldız çiçeklerini izleyerek geçireceğim” dedi.

İstanbul’dan gelen Ayhan Aydın da, “Her nerede yaşarsak yaşayalım Tonya’ya olan aidiyetimiz başkadır. Her fırsatta da Tonya’ya gelmeye çalışıyoruz. Bu sene de yaz gelmeden bayram tatilini fırsat bilip hem akrabalarımızı hem de Kadıralak Yaylası’nda açan mavi yıldız çiçeklerini görmüş olduk” diye konuştu.