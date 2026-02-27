Türkiye'nin ilk deneysel test pilotu Özpala, Trabzon'da öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye'nin ilk deneysel test pilotu Murat Özpala, köklerinden beslenmeyenlerin göklere yükselemeyeceğini söyledi.



Özpala, Trabzon Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve T3 Vakfı Trabzon ekibince, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde organize edilen "Hayallerimin Hür Kanatları" konulu söyleşide katılımcılara test pilotluğu süreci, uçuş güvenliği ve havacılıkta kariyer planlaması konularında bilgi aktardı.



Yurt içi ve dışında görev aldığı yerlerde edindiği tecrübeleri de paylaşan Özpala, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.



Köklerini bilmeyenlerin gelecekten habersiz olacağını vurgulayan Özpala, köklerinden beslenmeyenlerin göklere yükselemeyeceğini ifade etti.



Trabzonlu şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep ile Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın sınıf arkadaşı olduklarını dile getiren Özpala, şehitlere rahmet diledi.



Trabzon Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü ve T3 Vakfı Trabzon Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Recep Çolak, tecrübelerini üniversite ve lise öğrencileriyle paylaşan Özpala'ya teşekkür etti.

