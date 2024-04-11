Sınıfının tek Trabzonspor taraftarı Melis, takım kaptanı Uğurcan'la görüştü

Sınıfındaki öğrenciler arasında tek Trabzonspor taraftarı olan Melis, bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile cep telefonundan görüntülü görüştü.

Bordo-mavili kulüp, X sosyal medya hesabından, "Aynı duygu, aynı gurur" başlığı ile video paylaştı.

Bir ilkokulun bahçesinde sıraya giren öğrencilere "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusu yöneltilerek, Fenerbahçe ve Galatasaraylıların gruplara ayrılmaları istendi.

Arkadaşları iki gruba ayrılırken, Melis adlı öğrenci ise yerinden ayrılmayarak bekledi. Melis, daha sonra kendisine yöneltilen "Sen hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna, "Trabzonspor" yanıtını verdi.