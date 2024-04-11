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        Sınıfının tek Trabzonspor taraftarı Melis, takım kaptanı Uğurcan'la görüştü

        Sınıfındaki öğrenciler arasında tek Trabzonspor taraftarı olan Melis, bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile cep telefonundan görüntülü görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 20:44 Güncelleme: 11.04.2024 - 20:44
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        Sınıfının tek Trabzonspor taraftarı Melis, takım kaptanı Uğurcan'la görüştü
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        Sınıfındaki öğrenciler arasında tek Trabzonspor taraftarı olan Melis, bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile cep telefonundan görüntülü görüştü.

        Bordo-mavili kulüp, X sosyal medya hesabından, "Aynı duygu, aynı gurur" başlığı ile video paylaştı.

        Bir ilkokulun bahçesinde sıraya giren öğrencilere "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusu yöneltilerek, Fenerbahçe ve Galatasaraylıların gruplara ayrılmaları istendi.

        Arkadaşları iki gruba ayrılırken, Melis adlı öğrenci ise yerinden ayrılmayarak bekledi. Melis, daha sonra kendisine yöneltilen "Sen hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna, "Trabzonspor" yanıtını verdi.

        Videonun sosyal paylaşım sitelerinde ilgi görmesinin ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır, Melis'i cep telefonundan görüntülü arayıp bir süre sohbet etti.

        Bayramını kutladığı küçük taraftara aynı duyguları kendisinin de yaşadığını anlatan milli futbolcu, "Bende ilkokulu İstanbul'da okumuştum. Genelde sınıfta tek Trabzonsporlu bendim. İnşallah seni Trabzon'a davet etmek istiyoruz, burada görmek istiyoruz. En kısa zamanda da imzalı formanı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

        Melis de Uğurcan Çakır'ın bayramını kutladı, görüşme için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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