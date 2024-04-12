Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 66 Fernandez), Umut Güneş (Dk. 80 Enis Destan), Bardhi, Visca (Dk. 80 Orsic), Trezeguet (Dk. 46 Umut Bozok), Pepe (Dk. 66 Fountas)
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli (Dk. 90+1 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Camara, Uğur Çifçi, Charisis (Dk. 75 Caktas), Poungouras, Bartuğ Elmaz (Dk. 75 İbrahim Akdağ), Koita, Menig (Dk. 75 N'jie), Manaj
Gol: Dk. 52 Menig (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Charisis, Dk. 65 Bartuğ Elmaz, Dk.87 Manaj (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45 Mendy, Dk. 61 Meunier, Dk. 90+2 Fernandez (Trabzonspor)
TRABZON
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.