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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:53 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:53
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe

        EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çifçi, Charisis, Poungouras, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Manaj

        Sarı kartlar: Dk. 25 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45 Mendy (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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