        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Doğu Karadeniz'den iki ayda yapılan ihracat 231 milyon doları aştı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2026'nın ocak-şubat döneminde 231 milyon 183 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:15
        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, yılın iki ayında bölge ihracatının 142 milyon 580 bin dolarının Trabzon'dan, 51 milyon 265 bin dolarının Rize'den, 25 milyon 854 bin dolarının Gümüşhane'den, 11 milyon 484 bin dolarının ise Artvin'den gerçekleştirildiği belirtildi.

        Geçen yılın aynı dönemine göre Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 170, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 109 artış yaşandığı aktarılan açıklamada, Trabzon'un ihracatında yüzde 36, Artvin'in ihracatında yüzde 2 düşüş olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, bölgede en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörün 70 milyon 421 bin dolarla maden ve metaller olduğuna işaret edilerek, bu sektörü 60 milyon 678 bin dolarla fındık, 37 milyon 180 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 25 milyon 252 bin dolarla yaş meyve sebzenin izlediği aktarıldı.

        Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 100 ülkeye ihracat yapıldığı belirtilen açıklamada, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, Kanada, Gürcistan, İtalya ve Bulgaristan olduğu bildirildi.

        Açıklamada, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 39, Kanada'ya yapılan ihracatta yüzde 472 ve Bulgaristan'a yapılan ihracatta ise yüzde 65 artış yaşandığına dikkat çekildi.

        Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 5, İtalya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 79 düşüş yaşandığı vurgulanan açıklamada, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Vietnam, Tunus, Tayland, Filipinler ve Arjantin'in de aralarında bulunduğu 17 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

