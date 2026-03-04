Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da çocuklara animasyon filmi eşliğinde afet eğitimi verilecek

        Trabzon'da çocuklara deprem ve afet bilincini aşılamak amacıyla animasyon filmi eşliğinde eğitim verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Trabzon'da çocuklara animasyon filmi eşliğinde afet eğitimi verilecek

        Trabzon'da çocuklara deprem ve afet bilincini aşılamak amacıyla animasyon filmi eşliğinde eğitim verilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik animasyon filmi hazırlandığı bildirildi.

        Açıklamada, filmde deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların sade ve anlaşılır bir dille anlatıldığı belirtilerek, "Çök-kapan-tutun yöntemi başta olmak üzere temel afet bilinci konularına dikkat çekildi. Film eşliğinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yıl boyunca deprem konusunda eğitim verilecek." ifadesi kullanıldı.

        Afetlere karşı bilinçli nesiller yetiştirmenin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu doğrultuda özellikle çocuklarımızın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak ve afet anında nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek için eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen bu tür bilgilendirme çalışmalarıyla hem öğrencilerimizin hem de toplumun afet bilincini artırmayı hedefliyoruz."

        Açıklamada, depremin yanı sıra yangın, kaza ve her türlü doğal afet konusunda daha güvenli ve hazırlıklı bir şehir oluşturmak adına eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği de aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

