        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yarışan takım vurgusu:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin asla bir sezonluk çıkış olmadığını ve olmayacağını belirterek, her sezon yarışan bir Trabzonspor inşa etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

        Giriş: 04.03.2026 - 10:41
        Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'nde yer alan bu ayki yazısında Trabzonspor camiasının kurulduğu günden bu yana kendi şartları içinde düşünme cesareti gösteren bir spor aklının temsilcisi olduğunu ifade ederek, merkezden beslenmemiş, kendi dinamiklerini üreten bir yapı kurulduğunu ve bugünkü hedeflerinin, bu karakteri çağın gereklilikleriyle buluşturduğunu kaydetti.

        Göreve başladıklarında temel sorunun "Trabzonspor'u hem ekonomik hem sportif anlamda kalıcı bir güç haline nasıl getiririz?" olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

        "Bu soruya verdiğimiz cevap üç ana eksen üzerine kurulmuştur. Birincisi finansal olarak yeniden yapılanmadır. Kulübümüzün sürdürülebilirliği için mali disiplin vazgeçilmezdir. Gelir-gider dengesini sağlamak, borç yükünü azaltmak ve kaynak kullanımında rasyonel davranmak temel önceliğimiz olmuştur. Kısa vadeli rahatlama sağlayan geçici çözümler yerine uzun vadeli bir finansal mimari kurmayı tercih ettik. Amacımız Trabzonspor'un geleceğini ipotek altına almadan büyüyen bir ekonomik model oluşturmaktır. Şu ana kadar gayet iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim."

        Doğan, ikincisinin ise sportif akıl ve kadro planlaması olduğunu belirterek, "Modern futbolu tek başına tutkuyla yönetemeyiz. Bunun için planlama ve veri temelli yaklaşım gerekir. Transfer politikamızda denge esas olmuştur. Genç oyuncu yatırımı ile tecrübeli isimleri doğru oranlarda bir araya getiren bir yapı kurduk. Altyapıya yaptığımız yatırımları artırarak kulübümüzün kendi üretim gücünü yükseltmeyi stratejik öncelik haline getirdik. Hedefimiz asla bir sezonluk çıkış olmadı, olmayacak da. Her sezon yarışan bir Trabzonspor inşa etmek en temel amacımızdır." ifadesini kullandı.

        Üçüncünün ise kurumsal güç ve marka değeri olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor çok büyük bir markadır. Bu markanın değerini artırmak, sponsorluk yapısını geliştirmek, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve kurumsal yönetim standartlarını yükseltmek için sistemli bir dönüşüm başlattık. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal disiplin yönetim anlayışımızın temelidir. Bugün geldiğimiz noktada önemli mesafeler kat edildi. Ancak yol uzun ve hedef büyüktür. Trabzonspor'un geleceği, günü kurtaran reflekslerden tamamen uzak stratejik sabır ve ortak akılla şekillenecektir. Trabzonspor, ekonomik akılla, sportif cesaretle, kurumsal disiplinle ve toplumsal birliktelik üzerine yükselişini sürdürecektir. Gelecek bu ilkelerin oluşturduğu zeminde inşa edilecektir."

