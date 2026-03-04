Uzungöl Turizmciler Derneği yöneticilerinden TTSO Başkanı Çelebi'ye ziyaret

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

        Giriş: 04.03.2026 - 15:49
        Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Keleş, beraberindeki Uzungöl Birlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Zengin ve Uzungöl Muhtarı Selman Dilek ile Çelebi'ye ziyaret gerçekleştirdi.

        Keleş, 23-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 1. Uzungöl Kış Festivali'ne 215 bin kişinin katıldığını belirtti.

        Keleş, seneye daha uzun süreli ve geniş kapsamlı bir festival yapmayı planladıklarını kaydetti.

        Çelebi ise göreve geldikleri andan itibaren bölgenin alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kış turizminin geliştirilmesi de bunun en önemli ayaklarından biriydi. Uzungöl gibi bir değerin sadece yazın 2-3 ay gibi kısa süreli bir değer üretmesi kabul edilemezdi. Bu konuda geçtiğimiz yıl eylül ve ekimde Uzungöl'de turizmci arkadaşlarımızla toplantılar yaptık. Festival fikrinin temelleri o toplantılarda atıldı ve olgunlaştı. Uzungöl'ün potansiyelinin yıl boyu değerlendirilmesi açısından Kış Festivali çok önemli veriler sundu. Bölgenin kış turizmi potansiyelinin büyüklüğünü gördük. Gelecek yıl daha iyisini yapmak için büyük bir motivasyonumuz oluştu ve daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz."

        Ziyarette, organizasyon komitesi adına TTSO'nun festivale katkıları nedeniyle Çelebi'ye teşekkür plaketi takdim edildi.

