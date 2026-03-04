Canlı
        Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:20
        Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


        Trabzon'da gece yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Kar nedeniyle Çaykara ilçesi Dağönü, Sarmaşık, Çayıroba ve Arpaözü mahalle yollarında ulaşım sağlanamıyor.


        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        - Rize

        Rize'de kar ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar dolayısıyla İkizdere ilçesine bağlı 15 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma gerçekleştiriyor.

        - Artvin

        Artvin'de aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçelerden Borçka ve Şavşat'ta 6'şar, Ardanuç'ta 3 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


        Şavşat Sahara Karagöl Milli Parkı, Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi gibi turistik yerler de beyaz örtüyle kaplandı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar nedeniyle kapanan 5 köyün yolunu açmak için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

        Vauk, Pekün, Tersun ve Pöske geçitlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerce tedbir alındı.

        - Giresun

        Giresun'un iç kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

        Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri gece başlayan karın ardından beyaza büründü.

        Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Dereli ilçesindeki turizm destinasyonlarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında da güzel kar manzaraları ortaya çıktı.

        - Ordu

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oldu.

        Gölköy, Gürgentepe, Akkuş, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler kar küreme çalışması yapıyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da dün akşam başlayan kar etkisini sürdürüyor.

        Beyaza bürünen şehir merkezinde belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizleme çalışması gerçekleştirdi.

        Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

