Trabzon'da "2. KTÜ Doğal Zeka Oyunları Yarışması" düzenlenecek

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ), "2. KTÜ Doğal Zeka Oyunları Yarışması" organize edilecek.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin zeka gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenecek yarışma, 22-23 Mayıs tarihleri arasında KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Öğrencilere algısal, sözel ve mantıksal muhakeme ile ölçmeye yönelik soruların yöneltileceği yarışmaya başvurular, okul yönetimleri tarafından 2 Mayıs'a kadar yapılabilecek.