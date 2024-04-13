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        Trabzonspor, iç sahada kayıplarda

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de dün konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada deplasmandan daha az puan topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:17
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        Trabzonspor, iç sahada kayıplarda
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de dün konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada deplasmandan daha az puan topladı.

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde etti.

        Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 12 dış saha maçında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, 21 puan toplayarak iç sahadan 2 puan daha fazla hanesine yazdırdı.

        - İç sahada kayıp fazla

        Trabzonspor, Avcı yönetiminde sahasında sırasıyla Corendon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor'u 2-1, Atakaş Hatayspor'u 2-0, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

        Mondihome Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye 3-2, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Bordo-mavili takım, iç sahada tek beraberliğini ise RAMS Başakşehir karşısında 1-1'lik sonuçla yaşadı.

        - Dış sahadaki maçlar

        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, Gaziantep FK'yi 3-1, İstanbulspor'u 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibinin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

        VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

        - İç sahada 228 hafta sonra en farklı yenilgi

        Trabzonspor, bu dönemde iç sahada Galatasaray'a 5-1 mağlup olarak tarihi yenilgilerinden birini yaşadı.

        En son 2017-2018 sezonunun 8. haftasında sahasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan bordo-mavili takım, Galatasaray karşısında 228 hafta sonra en farklı yenilgisini aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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