Uzungöl'de 'horonlu-gollü' HES protestosu

TRABZON’da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de toplanan bölge halkı ve turizmciler, yöre sanatçılarıyla atma türküler seslendirip horon oynayarak, bölgede Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan Trabzonspor’a ait olduğunu öne sürdükleri HES’e karşı tepki gösterdi. Gölü besleyen dereye inen grup, ellerindeki futbol toplarını temsili kaleye atarak, bordo-mavili kulübün kendi kalesine gol attığını söyledi.

Çaykara ilçesindeki Solaklı Deresi üzerinde, 2012'de Trabzonspor’un sahibi olduğu, Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından 'Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi' oluşturulup, proje için ÇED raporu alındı. Raporun ardından HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla; 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozdu. 2023’te ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na sattı. Aradan geçen sürede HES için bölgede herhangi bir çalışma başlatılmadı.

‘UZUNGÖL TRABZONSPOR’UN KALESİDİR’

Kalabalık adına açıklama yapan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, "Trabzonspor, bu projeyi gündeme getirdiğinde doğa kıyımı ile elde edilecek gelirin sporun ruhuyla bağdaşmaması nedeniyle hem Trabzon’da hem de deplasman maçlarında taraftarların yoğun protestosuyla karşılaşmış, taraftarlarının arzusu doğrultusunda projeyi atıl bırakmıştır. 2018 yılına gelindiğinde ise Bordo Mavi Enerji adlı şirketin adresi Trabzon Ortahisar’dan, İstanbul Bakırköy semtine taşınmış, 2021 yılında ise şirketin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu da değişmiştir. Şu an Trabzonspor’un bu şirkette var olup olmadığı bilinmemektedir. Bu projenin arakasında ister Trabzonspor olsun, ister olmasın bizim için değişen bir şey de yoktur. Biz Uzungöl’de HES istemiyoruz. Bu projeden vazgeçilmesi için hukuk içinde her türlü meşru hakkımızı kullanacağımızı da ilan ediyoruz. Başka Uzungöl yok. Her derede HES’ler var ama bu ülkede başka Uzungöl yok. Uzungöl, Trabzonspor’un kalesidir. Trabzonspor, bu projeyle kendi kalesine gol atmıştır” dedi.