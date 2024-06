Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir: Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sağlık kurulu olarak öncelikle kulüpte bir kurum kültürü oluşmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Beşir, "Hayatımın her anını Trabzonspor ile yaşayan, hatta hastalarım ve öğrencilerimle sıklıkla Trabzonspor sohbetleri yapan bir hekimim. Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir" dedi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trabzonspor ile dolu yaşamını, anılarını, hedeflerini ve kulübün sağlık sistemindeki yapılanmayı bordo-mavili kulübün dergisine anlattı. Beşir, "Konu sağlık olunca Başkanımız Ertuğrul Doğan başta olmak üzere tüm yönetim kurulundan sürekli desteklendik, önümüz açıldı. Gerek kulüp doktorlarımız gerekse birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın istihdamı, çalışma şartları ve sağlıkla ilgili verilecek kararlar dahil pek çok konuda görüşler alındıktan sonra, izlenecek yolun ve yöntemin sistematiğini belirleyerek bir kurum kültürü oluşmasını sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi Trabzonspor olan biri olarak burada görev yapmak benim için çok büyük gurur" diyen Beşir, "Hayatımın her anını Trabzonspor’ ile yaşayan, hatta hastalarım ve öğrencilerimle sıklıkla Trabzonspor sohbetleri yapan bir hekimim. Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

EN BÜYÜK GURUR

Trabzonspor’dan duygusal olarak beslenen birisi olduğunu söyleyen Beşir, şunları kaydetti:

"Yönetimde olsam da olmasam da Trabzonspor için her zaman görev yapmaya hazırım. Hayatımın her anını Trabzonspor ile yaşayan, hatta hastalarım ve öğrencilerimle sıklıkla Trabzonspor sohbetleri yapan bir hekimim. Trabzonspor benim için vazgeçilmezdir. 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğumuz dönemde yedek yönetici olarak çalışmanın gururunu yaşıyorum. Sonrasında yapılan genel kurulun ardından asil yönetici oldum. Ertuğrul Doğan’ın başkanlığındaki yönetimde Sağlık Kurulu Başkanlığı görevi bana verildi. Her şeyi Trabzonspor olan biri olarak burada görev yapmak benim için çok büyük gurur. Ben Trabzonspor’dan duygusal olarak beslenen biriyim. Yönetimde olsam da olmasam da Trabzonspor için her zaman görev yapmaya hazırım."