Trabzon'da sahte içki operasyonu
Trabzon'da 44 litre sahte içki ve 70 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.
Trabzon'da 44 litre sahte içki ve 70 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan ve Çukurçayır mahallelerinde R.G. ve F.G'nin evlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 44 litre sahte içki, 70 litre bandrolsüz etil alkol, 6 şişe alkol yapım kiti ve 2 alkol test kiti ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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