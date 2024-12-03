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        Trabzon'da sahte içki operasyonu

        Trabzon'da 44 litre sahte içki ve 70 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 19:48
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        Trabzon'da sahte içki operasyonu
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        Trabzon'da 44 litre sahte içki ve 70 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan ve Çukurçayır mahallelerinde R.G. ve F.G'nin evlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 44 litre sahte içki, 70 litre bandrolsüz etil alkol, 6 şişe alkol yapım kiti ve 2 alkol test kiti ele geçirildi.

        İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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