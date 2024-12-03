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        Trabzon'da inşaattan düşen işçi öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:07
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        Trabzon'da inşaattan düşen işçi öldü
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Akören Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Bekir Sönmez (61) 4. kattan düştü.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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