Trabzonspor'da Olağan Divan Genel Kurulu

TRABZONSPOR Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başkan Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan Trabzonspor Kulübü’nün büyük bir vergi borcu olduğunu söyledi. Doğan, “Kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur” dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün seçimsiz Olağan Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu. Amacının Trabzonspor’un ekonomisini sürdürülebilir ve kulübü yürütülebilir bir hale getirmek olduğunu söyleyen Doğan, üç tane bedelli sermaye artırımı ile kasaya 9 milyar TL’ye yakın bir para soktuklarını dile getirdi. Kulübün önündeki en büyük problemin vergi borcu olduğunu ifade eden Başkan Doğan, göreve devam etmeleri halinde önümüzdeki yıl borçsuz bir Trabzonspor’u konuşuyor olacaklarını dile getirdi. Doğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Geliri mevcut faizinin yüzde 10’unu karşılayabilecek bir kulübü, şu an itibariyle tüm bankaların elinden bir şekilde kurtarmış olduk. Trabzonspor’un bankalara yılda 700-800 milyon TL arasında olan faiz yükünü ortadan kaldırdık. Geldiğimiz günden beri özellikle bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en önemli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik. Bunun yanında SPK ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kulübümüzün değerli çalışanları ile beraber üç tane bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdik. Bu sermaye artırımları ile beraber kasamıza 9 milyar TL’ye yakın bir para soktuk. Takdir edersiniz ki biz bunları başaramasaydık, şu anki mevcut durumumuz üzerine gelecek 9 milyar TL ve faizleri ile beraber kulübümüzün, nasıl bir ekonomik kaos ortamı içerisinde kalacağını sizlerin takdirine sunuyorum. Ama dediğim gibi, biz bu yükten kulübümüzü tüm Trabzonspor camiasının, sevenlerin desteği ile beraber belli bir noktaya getirdik. Bitti mi? Bitmedi. Trabzonspor’un yaklaşık olarak 24-25 yılda üst üste gelen sizlerin de gayet net bildiği çok büyük bir vergi borcu var. Vergi borcunun dışında bizim piyasaya kalan borcumuz 1 milyar TL seviyelerinde. Ama ülkemizin içinde bulunduğu durum ve mevcut vergi borcunun da %50’nin üzerinde bir faizle şu anda faizlendirilmesi nedeniyle kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur. Ben kendi iş hayatımda hayatımı 3-4 yıllık plan içerisinde götürdüm. İlk geldiğimiz zaman dahil olmak üzere önümüzdeki yıl içerisinde bu borcun nasıl kapatılacağının planlamasını da yapmış bulunmaktaydık. Şu an itibariyle, daha öncekileri nasıl yaptıysak bunların da kapatılması ile alakalı planlamalarımız tamamıyla hazır. Ne yapacağımızı çok net biliyoruz. Dolayısıyla, nasip eder bu göreve devam edersek önümüzdeki yıl şu ana kadar gittiği süreçteki gibi bir aksilik yaşamazsak borçsuz bir Trabzonspor’u sizlerle beraber konuşuyor olacağız.

‘SİYASETİN TAKIMI TRABZONSPOR DEĞİLDİR’

Trabzonspor ile ilgili bazı söylemler olduğunu ifade eden Doğan şöyle konuştu: “Zaman içerisinde, özellikle son 20-25 yıla baktığınız zaman Trabzonspor için herkes bir şeyler söylüyor; yok siyasetin takımı falan anlatılıyor. Ben her gittiğim yerde söylüyorum, siyasetin takımı Trabzonspor değildir. Son 29 yılda onlarca araziyi alan İstanbul takımlarıdır. Ben, “Bunları niye aldılar?” demiyorum; alan yönetimleri de saygıyla karşılıyorum. İş bilenindir her zaman. Dolayısıyla, ben de çok değerli başkanlarımız, yöneticilerimiz oldu; eminim ki onlar da muhakkak talep etmişlerdir bir şekilde ama bunlar gerçekleşmedi. Trabzonsporumuz, 29 yıl önce aldığı arazinin dışında herhangi bir arazi eline geçmedi. Dolayısıyla, bunun artık dönmesi gerekiyor. Trabzonspor camiası hep bir araya gelip gelir getirici projeleri yapmak zorunda. Bu gelir-gider arasındaki dengeyi ancak şu saatten sonra böyle büyük büyük paraları içeri sokarak, sürekli gelir getirici kira gelirleri gibi içeride bulundurarak kapatabiliriz. Bunun dışında Trabzonspor Koleji projemizden bahsetmiştik, bununla ilgili her şeyimiz hazır. Önümüzdeki hafta inşallah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bize yer tahsisi ile alakalı bilgileri verdikten sonra sizlere, Trabzonspor camiasına bu projelerle ilgili neler hedeflediğimizi, neler yapmamız gerektiğini tek tek anlatacağız. Yine biz gelirken basketbol demiştik; zamanını fırsatını bulursak Trabzon’a kazandırmak istediğimizi söylemiştik, bunu da yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde bir üst lige tekrar çıkacağız, orada da mücadelemizi sürdüreceğiz.”