Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E.K'nın ev, iş yeri, depo ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

        Aramalarda, 57 gram esrar, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 54 elektronik sigara, 560 paket bandrolsüz sigara,156 paket bandrolsüz puro, 26 bin 300 dolu makaron, 35 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 15 kilogram açık tütün, 115 paket ısıtılmış tütün mamülü, 35 kutu elektronik sigara likiti ve komprasör ele geçirildi.

        A.E.K. hakkında işlem başlatılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de 'iklim değişikliği' etkisi; atmosferik afetlerde 2,5 kat artış
        Karadeniz'de 'iklim değişikliği' etkisi; atmosferik afetlerde 2,5 kat artış
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Farabi Hastanesi yayınlarının tanıtımına...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Farabi Hastanesi yayınlarının tanıtımına...
        Trabzon'da "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı" yapıldı
        Trabzon'da "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı" yapıldı
        Trabzon'da "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi
        Trabzon'da "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski teknik direktör ve başkanların me...
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski teknik direktör ve başkanların me...