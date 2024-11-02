Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

A.E.K. hakkında işlem başlatılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aramalarda, 57 gram esrar, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 54 elektronik sigara, 560 paket bandrolsüz sigara,156 paket bandrolsüz puro, 26 bin 300 dolu makaron, 35 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 15 kilogram açık tütün, 115 paket ısıtılmış tütün mamülü, 35 kutu elektronik sigara likiti ve komprasör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E.K'nın ev, iş yeri, depo ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

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