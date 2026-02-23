Trabzonspor, Fatih Tekke ile deplasmanda daha çok puan topladı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde deplasman başarısıyla dikkati çekti.



Ligde 23 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 48 puan toplayan Karadeniz ekibi, dış sahada evinde oynadığı maçlardan daha çok puan topladı.



İç sahada 11 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 22 puan elde ederken rakip sahalarda ise 12 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile hanesine 26 puan yazdırdı.



Trabzonspor, Papara Park'ta 2 puan ortalaması ile maçlarını oynarken deplasman maçlarında ise maç başına 2,16 gibi yüksek bir oran elde etti.









- Geçen sezonu geride bıraktı



Trabzonspor, bu sezon deplasmanda geçen sezondan daha fazla puan topladı.



Geçen sezon deplasmandaki 18 müsabakada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 16 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon 23. hafta sonunda dış sahada 8 puan daha fazla toplayarak 26 puana ulaştı.









- Tekke dönemindeki deplasman maçları



Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde iki sezonda deplasmanda 18 karşılaşmaya çıkarken sadece 3 maçta mağlup oldu. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda Fenerbahçe'ye geçen sezon 4-1, bu sezon 1-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, diğer yenilgisini de bu sezon Gençlerbirliği'ne 4-3'lük skorla yaşadı.



Bordo-mavililer, Tekke ile dış saha maçlarında 11 galibiyet, 4 de beraberlik elde etti.









- Deplasman fobisini tersine çevirdi



Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen Fatih Tekke ile deplasman fobisine son verdi.



Geçen sezon ilk 12 deplasman maçında 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ile galip gelemeyen Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile ilk dış saha maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerken 300 günlük deplasman galibiyeti hasretini noktaladı.



Bordo-mavili takım, geçen sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile elde ederek deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.



