Trabzonspor, Fatih Tekke ile deplasmanda daha çok puan topladı

        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde deplasman başarısıyla dikkati çekti.

        Giriş: 23.02.2026 - 11:12
        Ligde 23 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 48 puan toplayan Karadeniz ekibi, dış sahada evinde oynadığı maçlardan daha çok puan topladı.

        İç sahada 11 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 22 puan elde ederken rakip sahalarda ise 12 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile hanesine 26 puan yazdırdı.

        Trabzonspor, Papara Park'ta 2 puan ortalaması ile maçlarını oynarken deplasman maçlarında ise maç başına 2,16 gibi yüksek bir oran elde etti.




        - Geçen sezonu geride bıraktı

        Trabzonspor, bu sezon deplasmanda geçen sezondan daha fazla puan topladı.

        Geçen sezon deplasmandaki 18 müsabakada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 16 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon 23. hafta sonunda dış sahada 8 puan daha fazla toplayarak 26 puana ulaştı.




        - Tekke dönemindeki deplasman maçları

        Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde iki sezonda deplasmanda 18 karşılaşmaya çıkarken sadece 3 maçta mağlup oldu. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda Fenerbahçe'ye geçen sezon 4-1, bu sezon 1-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, diğer yenilgisini de bu sezon Gençlerbirliği'ne 4-3'lük skorla yaşadı.

        Bordo-mavililer, Tekke ile dış saha maçlarında 11 galibiyet, 4 de beraberlik elde etti.




        - Deplasman fobisini tersine çevirdi

        Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen Fatih Tekke ile deplasman fobisine son verdi.

        Geçen sezon ilk 12 deplasman maçında 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ile galip gelemeyen Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile ilk dış saha maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerken 300 günlük deplasman galibiyeti hasretini noktaladı.

        Bordo-mavili takım, geçen sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile elde ederek deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.

