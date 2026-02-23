Canlı
        Trabzon Haberleri

        Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi 2028 olimpiyatları

        ENES SANSAR - Dünya ve Avrupa ikincisi, Balkanlar ve Türkiye şampiyonu 17 yaşındaki milli judocu Livanur Kayır, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

        Giriş: 23.02.2026 - 11:06
        Yaklaşık 7 yıl önce kardeşinin judo antrenmanına gittiği sırada antrenör Onur Akgün'ün davetiyle bu spora başlayan Livanur, çalışmalarına başladıktan 3 ay sonra girdiği uluslararası ilk turnuvada üçüncülük elde etti.

        Lise son sınıf öğrencisi Livanur Kayır, 2022'de Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda birinci, 2025'te Dünya Ümitler Judo Şampiyonası ve Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda ikinci oldu.

        Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren milli takımda yer alan Livanur, 7-8 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası için çalışmalarını sürdürüyor.

        Livanur Kayır, AA muhabirine, judonun disiplin gerektiren bir spor olduğunu, hedeflerine ulaşabilmek için neredeyse her gün çalıştığını söyledi.

        Birçok yarışmadan dereceyle ayrıldığını belirten Livanur, "Çek Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Kupası'nda üçüncülük elde ettim. Ondan sonra Almanya'da Avrupa Kupası'nda üçüncü oldum. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gittim, finalde yenildim ikinci oldum." dedi.

        Judoyu ve eğitimini bir arada gerçekleştirmekten mutlu olduğunu dile getiren genç sporcu, "Judo çok azim ve çalışma gerektiren bir spor. Her gün her zaman çalışman lazım, çalışmadığın gün olmamalı. Sakatlıkların çok olduğu bir branş o yüzden dikkat edip egzersizlerini yapman gereken bir spor." ifadelerini kullandı.




        - "Ülkemin bayrağını en yükseklerde temsil edeceğim"

        Livanur Kayır, önünde uzun yıllar olduğunu ve bu yılları başarılarla geçirmek istediğini vurgulayarak, "Bu yıl inşallah Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik elde etmeyi planlıyorum ama gerçek, büyük hedefim olimpiyat. Ülkemin bayrağını en yükseklerde temsil edeceğim." diye konuştu.

        Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Kalaycı ise sporcusundan olimpiyat başarısı beklediklerini söyledi.

        Kalaycı, sporcusunun birçok şampiyonada madalya sahibi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Livanur çok özel bir sporcumuz. Judoya başladığı ilk günden beri takip ediyorum, birçok müsabakada madalya sahibi oldu. Geçen yıl da bunu kanıtladı. Avrupa ve dünya şampiyonalarında gümüş madalya kazandırdı. Bu yıl da bu başarıları sağlayıp 2028, olmadı 2032 yılında olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedeflediğimiz bir sporcumuz."

