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        Trabzonspor, Fenerbahçe ile 103'üncü randevuda

        Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın yapacakları maçla 117'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:30
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        Trabzonspor, Fenerbahçe ile 103'üncü randevuda
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        Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın yapacakları maçla 117’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 102 maçta Trabzonspor’un 27, Fenerbahçe’nin 41 galibiyeti bulunurken, 34 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek. Papara Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Süper Lig’de 12 puanla 9’uncu sırada yer alan bordo-mavili takım sahasında galip gelerek hem geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı mağlubiyeti unutmak hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyor. 20 puanla 3’üncü sırada yer alan Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan alacağı puan ya da puanlarla zirve yarışından kopmak istemiyor.

        REKABET 1974 YILINDA BAŞLADI

        Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları tarihlerinde ilk kez 1974 yılında Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen iki takım, ilk maçlarını 13 Şubat 1974 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı’nda (0-0), rövanş maçını ise 27 Şubat 1974 tarihinde İstanbul’da İnönü Stadı’nda (3-2) oynadı. İki takım o günden bugüne kadar 102’si Süper Lig, 10’u Türkiye Kupası, 4’ü Süper Kupa olmak üzere 116 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 37, Fenerbahçe’nin 44 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig’de 102 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 27, Fenerbahçe’nin 41 galibiyeti bulunuyor. 34 karşılaşma ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor Fenerbahçe ağlarına 131 gol gönderirken, kalesinde 150 gol gördü.

        İki takım arasında Süper Lig’de geçen sezon 17 Mart tarihinde Trabzon’da oynanan karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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