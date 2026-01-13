Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.

        Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

        Karadeniz ekibi, öğle saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

        - Son 4 resmi karşılaşmada galip gelemedi

        Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

        Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

        Benzer Haberler

        Şalpazarı'nda heyelan meydana geldi
        Şalpazarı'nda heyelan meydana geldi
        Dünyaca ünlü Uzungöl'ün sırrı bilimle aydınlatılacak Uzungöl'ün yüz yıllar...
        Dünyaca ünlü Uzungöl'ün sırrı bilimle aydınlatılacak Uzungöl'ün yüz yıllar...
        Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        Çoruh EDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası'nda 5 ilde çocuklarla buluştu
        Çoruh EDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası'nda 5 ilde çocuklarla buluştu
        Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor kupa hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor kupa hazırlıklarını sürdürdü