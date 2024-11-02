Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Farabi Hastanesi yayınlarının tanıtımına...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Farabi Hastanesi yayınlarının tanıtımına...
        Trabzon'da "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı" yapıldı
        Trabzon'da "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı" yapıldı
        Trabzon'da "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi
        Trabzon'da "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski teknik direktör ve başkanların me...
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan eski teknik direktör ve başkanların me...
        Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan, fındık ihracatının önemine dikkati ç...
        Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan, fındık ihracatının önemine dikkati ç...
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor