Angolalı ampute sporcu Felix Trabzon'da futbol oynamaktan mutlu

ENES SANSAR - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın Angolalı oyuncusu Paciencia Domingos Felix, tutkuyla bağlı olduğu Trabzon'da takımının başarısına katkı sağlıyor.

Henüz 3 aylıkken kanser olduğu tespit edilen Felix'in sol bacağı diz hizasından ampute edildi.

Mahallesinde ve okulunda arkadaşlarıyla 15 yaşına kadar futbol oynayan Felix, daha sonra ampute futboluyla tanışıp milli takıma kadar yükseldi.

Angola Milli Takım formasıyla 2022'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ikincilik kupasını kaldıran Felix, Ortahisar Ampute futbol takımının teknik direktörü Faruk Kuduban tarafından beğenilerek takıma davet edildi.

Futbolun hayatına çok şey kattığını belirten Felix, "Angola'da ampute olmak kolay bir şey değil. Ampute futboluna başladıktan sonra yeniden hayata gelmiş gibi hissediyorum." dedi.

Profesyonel futbola 18 yaşında başladığını ifade eden Felix, "Angola Milli Takımı'nda başarılı olduk. Dünya ikincisi olmak benim için çok önemli bir şey. Dünya kupasında ikinci olmamız da transferimde rol oynadı. Angola ikinci olduğu için bana güzel hava verdi." diye konuştu.

Trabzon'da kendisine şans verildiği için mutlu olduğunu dile getiren savunma oyuncusu, şunları kaydetti:

"Bacağımı kaybettim ama hayatımı kaybetmedim. Hayat devam ediyor, çok mutluyum. Ampute futbol oynamak için sanki bana ikinci şans verildi. Bir bacağım olduğu için ampute futbol oynuyorum ve Trabzon'dayım. İki bacağım olsaydı belki burada olamayacaktım. Tek bacağımın olması benim için anormal değil, çok normal artık."