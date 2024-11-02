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        Angolalı ampute sporcu Felix Trabzon'da futbol oynamaktan mutlu

        ENES SANSAR - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın Angolalı oyuncusu Paciencia Domingos Felix, tutkuyla bağlı olduğu Trabzon'da takımının başarısına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:03
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        Angolalı ampute sporcu Felix Trabzon'da futbol oynamaktan mutlu
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        ENES SANSAR - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın Angolalı oyuncusu Paciencia Domingos Felix, tutkuyla bağlı olduğu Trabzon'da takımının başarısına katkı sağlıyor.

        Henüz 3 aylıkken kanser olduğu tespit edilen Felix'in sol bacağı diz hizasından ampute edildi.

        Mahallesinde ve okulunda arkadaşlarıyla 15 yaşına kadar futbol oynayan Felix, daha sonra ampute futboluyla tanışıp milli takıma kadar yükseldi.

        Angola Milli Takım formasıyla 2022'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ikincilik kupasını kaldıran Felix, Ortahisar Ampute futbol takımının teknik direktörü Faruk Kuduban tarafından beğenilerek takıma davet edildi.

        Geçen sezon Ampute Futbol Süper Ligi'nde Ortahisar Belediyesi, bu sezon ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi adıyla faaliyet gösteren takımının savunma oyuncusu 27 yaşındaki Felix'in hedefi şampiyonluk kupasını kaldırmak.

        - "Bacağımı kaybettim ama hayatımı kaybetmedim"

        Paciencia Domingos Felix, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ampute olmanın zorluklarını yaşadığını ancak bu duruma artık alıştığını söyledi.

        Futbolun hayatına çok şey kattığını belirten Felix, "Angola'da ampute olmak kolay bir şey değil. Ampute futboluna başladıktan sonra yeniden hayata gelmiş gibi hissediyorum." dedi.

        Profesyonel futbola 18 yaşında başladığını ifade eden Felix, "Angola Milli Takımı'nda başarılı olduk. Dünya ikincisi olmak benim için çok önemli bir şey. Dünya kupasında ikinci olmamız da transferimde rol oynadı. Angola ikinci olduğu için bana güzel hava verdi." diye konuştu.

        Trabzon'da kendisine şans verildiği için mutlu olduğunu dile getiren savunma oyuncusu, şunları kaydetti:

        "Bacağımı kaybettim ama hayatımı kaybetmedim. Hayat devam ediyor, çok mutluyum. Ampute futbol oynamak için sanki bana ikinci şans verildi. Bir bacağım olduğu için ampute futbol oynuyorum ve Trabzon'dayım. İki bacağım olsaydı belki burada olamayacaktım. Tek bacağımın olması benim için anormal değil, çok normal artık."

        Takımın teknik direktörü Faruk Kuduban ise "Felix'i milli takımda izledim, Angola Ampute Milli Takımı'nın sağ stoperi. Çok memnunum, çok dürüst, düzgün bir çocuk. Dolayısıyla bizde spor hayatına devam ediyor. İnşallah bu sene şampiyonluğu hep birlikte yaşarız." ifadelerini kullandı.

        Kuduban, ampute futbolunda önemli bir takım olduklarını ve dünyanın her yerinden futbolculara kapılarını açtıklarını vurguladı.

        Engellileri spora davet eden Kuduban, "Burada bizim yeni başlayan oyuncularımız da var. Başta, 'Yapamam, edemem' diyorlar ama 4, 5 idman sonra artık 'Hocam idman ne zaman, geleyim' diyorlar." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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