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        Otobüsteki gizli bölmeden 26 kaçak göçmen çıktı

        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüste oluşturulan gizli bölmede 26 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:05
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        Otobüsteki gizli bölmeden 26 kaçak göçmen çıktı
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        TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüste oluşturulan gizli bölmede 26 kaçak göçmen yakalandı. Otobüste arama anları, polis kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Vakfıkebir ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yaptı. Otobüsün koltukları arkasında oluşturulan gizli bölmede 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığı otobüste arama anları da polis kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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