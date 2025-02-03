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        Trabzonspor, Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenledi

        Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı yeni transferi Oleksandr Zubkov için imza töreni gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:20
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        Trabzonspor, Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenledi
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        Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı yeni transferi Oleksandr Zubkov için imza töreni gerçekleştirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törene Asbaşkan Zeyyat Kafkas da katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafkas, ara transfer döneminde kariyerli ve kaliteli bir oyuncuyu daha kadrolarına kattıklarını belirtti.

        Kafkas, scout ekibinin olumlu raporu ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onayı sonrasında Zubkov ile sözleşme imzaladıklarını ifade ederek, "Bu transferin gerçekleşmesinde Zubkov'un burada oynama arzusunun büyük rol oynadığını belirtmek isteriz. Kendisine bu tutumu için teşekkür ediyoruz. Başarılı kariyerine Trabzonspor'da da aynı şekilde devam edeceğine ve büyük camiamızın hedeflerine katkı sağlayarak iyi bir sezon geçireceğine olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

        - "En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım"

        Futbolcu Oleksandr Zubkov ise bordo-mavili kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum, en iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

        Yeni transfer Oleksandr Zubkov'un, 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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