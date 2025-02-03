Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'u renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov'un bordo-mavili kulüp ile kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro 6 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024-2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725 bin avro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon 450 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."