Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'u renklerine bağladı

        Trabzonspor Kulübü, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'u renklerine bağladı
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov'un bordo-mavili kulüp ile kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Açıklamada, "FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro 6 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

        Futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2024-2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725 bin avro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon 450 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorba için tutuklama kararı!
        Zorba için tutuklama kararı!
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da farklı üniversitelerden gelen öğrencilere yapay zeka eğitimleri...
        Trabzon'da farklı üniversitelerden gelen öğrencilere yapay zeka eğitimleri...
        Trabzonspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
        Trabzon'da öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
        Bakanlar Bolat ve Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
        Bakanlar Bolat ve Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
        Bakan Bolat: 2025 yılına çifte rekorla başladık (2)
        Bakan Bolat: 2025 yılına çifte rekorla başladık (2)
        Bakan Bolat: 2025 yılına çifte rekorla başladık
        Bakan Bolat: 2025 yılına çifte rekorla başladık