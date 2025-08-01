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        Kaybolduktan 10 gün sonrası fındık bahçesinde cesedi bulundu

        TRABZON'un Araklı ilçesinde 10 gün önce gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Metin Uzun'un (65) fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:25 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:30
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        Kaybolduktan 10 gün sonrası fındık bahçesinde cesedi bulundu
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        TRABZON'un Araklı ilçesinde 10 gün önce gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Metin Uzun’un (65) fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

        Araklı ilçesi Yeşilçe Mahallesi’nde yaşayan Metin Uzun, 10 gün önce gezmek için evinden çıktı. İleri derecede böbrek rahatsızlığı ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Uzun eve geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler arama çalışma yürütürken, yakınları da çevreye afişler astı.

        Yapılan çalışmalarda Uzun’un, evinden 4 kilometre mesafedeki fındık bahçesinde cesedi bulundu. Uzun’un cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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