Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 16 ayda 1805 aile ve 2 bin 842 kişiye evde sıcak yemek hizmeti verildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her gün hazırlanan kahvaltı ve ana öğün yemeklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığı ifade edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Evde Sıcak Yemek Hizmeti kapsamında, 2024 yılı nisan ayından bugüne kadar 1805 aile ve 2 bin 842 kişiye evde sıcak yemek hizmeti verildiği aktarıldı.

Açıklamada, evinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlı, yatağa bağımlı ve özel gereksinimli bireylerin faydalandığı hizmet ile vatandaşların günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.