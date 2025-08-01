Düzköy Meslek Yüksekokulu'nun arazi tahsis protokolü imzalandı

Trabzon Üniversitesi bünyesinde kurulacak Düzköy Meslek Yüksekokulu'nun arazi tahsis protokolü imzalandığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Düzköy Belediyesi ile gerçekleşen imza töreninde, Trabzon Üniversitesi'ne kazandırılan meslek yüksekokulunun inşa edileceği arazinin 25 yıl süre üniversiteye tahsis edildiği ifade edildi.

Protokolün, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ve Set-Timtaş ortaklığı adına Trabzon temsilcisi Zafer Balıkçı arasında imzalandığı aktarıldı.

İmza töreninin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Aşıkkutlu, Düzköy Meslek Yüksekokulu'nun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, süreçte destekleri ve katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Aşıkkutlu, okulun 2026-2027 eğitim dönemine yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Düzköy Belediye Başkanı Çelenk ise meslek yüksekokulunun ilçede uzun zamandır beklendiğine değinerek, "Sayın bakanımızın destekleri, rektörümüzün uğraşlarıyla inşallah meslek yüksekokulumuzu açmak üzere inşaatımızı başlattık. İlçemizin dışa açılımına, gelişmesine ve sosyo-ekonomisine katkı sağlayacak olan bu protokolün hepimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.