Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp, ihbar üzerine gelen bekçiyi yaraladı

        TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde Ali Eren S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 02:14 Güncelleme: 01.08.2025 - 02:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp, ihbar üzerine gelen bekçiyi yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZON’un Beşikdüzü ilçesinde Ali Eren S. (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem S.’yi (27) tabancayla vurarak öldürdü, olay yerine gelen bir bekçiyi de yaraladı. Şüpheli, motosikletle kaçtı.

        Olay, saat 22.40 sıralarına ilçenin Adacık Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren S., eşi Sinem S.’nin yaşadığı eve gitti. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren S., tabancayla eşine ateş etti. Sinem S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese bekçi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli, adrese gelen bekçilere de ateş ederek, motosikletle olay yerinden kaçtı. Bir bekçi, kasığına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Sinem S. ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği

        Benzer Haberler

        Lundstram, Hull City'e kiralandı
        Lundstram, Hull City'e kiralandı
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret...
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret...
        Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna yeni oyuncular alınacak
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna yeni oyuncular alınacak
        Hıdırnebi Yaylası'na alternatif yol projesi
        Hıdırnebi Yaylası'na alternatif yol projesi
        Doğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştı