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        Lundstram, Hull City'e kiralandı

        – TRABZONSPOR, John David Lundstram'ın 2025/26 futbol sezonu sonuna kadar İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:47 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:50
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        Lundstram, Hull City'e kiralandı
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        – TRABZONSPOR, John David Lundstram’ın 2025/26 futbol sezonu sonuna kadar İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’ye geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

        Geçtiğimiz sezon başında İskoçya ekibi Rangers’tan bedelsiz olarak bordo-mavili ekibe transfer olan 31 yaşındaki İngiliz orta saha, Trabzonspor formasıyla 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 44 resmi maçta görev alırken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

        Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram’ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

        TRABZONSPOR’A GEÇTİĞİMİZ SEZON KATILDI

        Geçtiğimiz yaz Trabzonspor’a katılan Lundstram, kısa sürede orta saha rotasyonunun önemli parçalarından biri haline gelmişti. İngiliz oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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