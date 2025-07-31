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        Hıdırnebi Yaylası'na alternatif yol projesi

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Hıdırnebi Yaylası'na ulaşımı sağlayacak yeni alternatif yolun inşaat çalışmalarının başladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:19
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        Hıdırnebi Yaylası'na alternatif yol projesi
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        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Hıdırnebi Yaylası'na ulaşımı sağlayacak yeni alternatif yolun inşaat çalışmalarının başladığını belirtti.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Valiliğince yürütülen projenin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirildiği ifade edildi.

        Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayarak Balıklıgöl üzerinden Hıdırnebi Yaylası'na ulaşacak olan yeni yol güzergahının, bölge halkı için büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacağı, yerli ve yabancı ziyaretçilerinde bölgeye daha hızlı ve konforlu şekilde ulaşmasını sağlayacağı vurgulandı.

        Ekim, projenin ilçe için büyük önem taşıdığını, hem bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımının kolaylaşacağı hem de ilçenin turizm potansiyeline katkı sunacağını belirtti.

        Bölgenin kalkınması için yolun önemine değinen Ekim, şunları kaydetti:

        "Daha güvenli ve daha hızlı ulaşmak mümkün olacak. Bu yol, sadece bir ulaşım hattı değil bölgenin kalkınması, turizmin gelişmesi ve yaşam kalitesinin artması adına da önemli bir adımdır. Vermiş olduğumuz her sözü, imkanlarımız ölçüsünde, planlamalarımız doğrultusunda ve bakanlıklarımızın, kurumlarımızın destekleriyle aynı zamanda hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla tek tek hayata geçiriyoruz. Hıdırnebi'ye yapmış olduğumuz bu yeni yol da daha önce verdiğimiz sözlerden biriydi. Bugün bu sözü yerine getiriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

        Ekim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Vali Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.

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