Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak Projesi'ne ilişkin açıklama:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Yomra ilçesindeki Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşağı'nın ağustos sonunda hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da yazın yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak üzere Yomra giriş kavşağında yeni nesil kavşak uygulaması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle Trabzon'da trafik hacminin her geçen gün arttığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yoğunluk Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yomra giriş kavşağında da kendini gösteriyor. Yomra giriş kavşağında yıllık ortalama günlük trafik değeri 72 bine ulaştı. Yaptığımız kapasite analizleri ve projeksiyon değerlendirmeleri, mevcut hemzemin kavşağın artık yeterli olmadığını açıkça ortaya koydu."

Uraloğlu, bu nedenle hemzemin düzenlemelerle kavşak geometrisini yeniden tasarladıklarının altını çizerek, "Yeni model sayesinde geçiş süresini yarıya indirmeyi, böylece trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sistemin teknik detaylarına ilişkin Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni nesil kavşak projesiyle hem araç depolanma alanlarını 5 kat arttıracağız hem de mevcut sinyalizasyonla 4 fazlı olan kavşak sistemini 2 fazlı hale getireceğiz. Böylece geçiş süresi azalırken, trafik yoğunluğunun da önüne geçeceğiz. Kavşak klasik projelere göre daha düşük maliyetle tasarlandı. Yeni nesil kavşak projesiyle hızlı yapım, düşük maliyet ve trafik ihtiyaçlarına cevap veren bir model geliştirdik. Bu sayede çok daha kısa sürede işlevsel ve sürdürülebilir bir kavşak yapımı mümkün hale geldi."

Uraloğlu, Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak Projesi'nin yapım çalışmalarına 28 Temmuz'da başlandığına işaret ederek, "Bir ay gibi kısa sürede tamamlayarak ağustos sonunda hizmete almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.