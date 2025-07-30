Çaykara Kaymakamı Sapmaz, Sultan Murat Yaylası'nda öğrencilerle buluştu
Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile Sultan Murat Yaylası'nda bir araya geldi.
Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile Sultan Murat Yaylası'nda bir araya geldi.
Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan Çaykara Anadolu Lisesi ile Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Sapmaz, öğrencilerle sohbet etti.
Sapmaz, yaptığı konuşmada, Çaykara'nın her yönüyle örnek ve farklı bir eğitim ilçesi olduğunu söyledi.
Öğrencilerin hayallerine ulaşmaları ve arzu ettikleri üniversiteyi kazanmaları için çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirten Sapmaz, sınava hazırlık motivasyonlarının yükseltilmesi anlamında öğrenciler için sportif, sosyal ve kültürel bir çok etkinlik gerçekleştirildiğini anlattı.
Sapmaz, kendisinin de öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.
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