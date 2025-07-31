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        Trabzon'da otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam öldü

        Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:59
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        Trabzon'da otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam öldü
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        A.S. (65) yönetimindeki 61 AGZ 544 plakalı otomobil, Yomra-Özdil Grup Yolu'nda Halim Yetim'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yetim, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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