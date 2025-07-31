Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın vefat eden annesi Hava Konak, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın vefat eden annesi Hava Konak, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde defnedildi.

        Dün hayatını kaybeden Konak için Pelitçik Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Hava Konak'ın cenazesi aynı yerdeki mahalle kabristanlığına defnedildi.

        Mülkiye Müfettişi Konak, daha sonra taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Beşikdüzü Kaymakamı ve Şalpazarı Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna yeni oyuncular alınacak
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna yeni oyuncular alınacak
        Hıdırnebi Yaylası'na alternatif yol projesi
        Hıdırnebi Yaylası'na alternatif yol projesi
        Doğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz'in 6 aylık bal ihracatı 1,2 milyon doları aştı
        Trabzon'da otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam öldü
        Trabzon'da otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam öldü
        Çaykara Kaymakamı Sapmaz, Sultan Murat Yaylası'nda öğrencilerle buluştu
        Çaykara Kaymakamı Sapmaz, Sultan Murat Yaylası'nda öğrencilerle buluştu
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi