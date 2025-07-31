Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Beşikdüzü Kaymakamı ve Şalpazarı Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile vatandaşlar katıldı.

Mülkiye Müfettişi Konak, daha sonra taziyeleri kabul etti.

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