Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna yeni oyuncular alınacak

Seçmeler için son başvuru tarihinin 15 Ağustos olduğuna işaret edilen açıklamada, başvuruların online olarak 'kurumsal.trabzon.bel.tr/Etkinlikler' adresinden yapılabileceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2025-2026 tiyatro sezonunda sahnelenecek oyunlarda rol alacak yeni yetenekleri keşfetmek için oyuncu seçmeleri gerçekleştirileceği belirtildi.

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