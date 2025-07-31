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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna yeni oyuncular alınacak

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca oyuncu seçmeleri ve drama eğitimi düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:01
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna yeni oyuncular alınacak
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca oyuncu seçmeleri ve drama eğitimi düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2025-2026 tiyatro sezonunda sahnelenecek oyunlarda rol alacak yeni yetenekleri keşfetmek için oyuncu seçmeleri gerçekleştirileceği belirtildi.

        Tiyatroya ilgi duyanların gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı drama eğitimi de düzenleneceği vurgulanan açıklamada, katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği aktarıldı.

        Seçmeler için son başvuru tarihinin 15 Ağustos olduğuna işaret edilen açıklamada, başvuruların online olarak 'kurumsal.trabzon.bel.tr/Etkinlikler' adresinden yapılabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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