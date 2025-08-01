Trabzon'da eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan S.S. (28) ile eşi A.E.S. (30) arasında tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bekçi yaralandı.

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