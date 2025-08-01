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        Trabzon'da eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bekçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 03:39 Güncelleme: 01.08.2025 - 03:39
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        Trabzon'da eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bekçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan S.S. (28) ile eşi A.E.S. (30) arasında tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

        S.S'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. silahla ateş etti.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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